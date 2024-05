Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 24 maggio – cielo prevalentemente nuvoloso con locali schiarite nel pomeriggio. Rovesci sparsi in mattinata a partire dai monti, in genere moderati con locali picchi forti, possibili sconfinamenti alle vicine pianure. Generalmente più asciutto altrove, zero termico in calo sin verso i 2.000m nella notte, si porterà poi a 2.800m nel corso della giornata. Possibili grandinate nei temporali più intensi. Venti moderati in montagna, da sud-ovest sulle Alpi, generalmente da sud sulle pianure orientali, con rinforzi in serata tra astigiano e alessandrino. Temperature stazionarie, tra 9°/12º le minime e 19°/22º le massime.

Sabato 25 maggio – cielo prevalentemente nuvoloso, schiarite sparse nel pomeriggio. Rovesci o locali temporali in giornata in maniera sparsa, esaurimento generale dei fenomeni in serata. Zero termico in aumento fino a 2.900m a nord e sino a 3.000m a sud. Venti deboli o localmente moderati occidentale in montagna, deboli meridionali su Appennini e pianure orientali con probabili rinforzi in serata.

Temperature in aumento, tra 12°/14º le minime e 20°/23º le massime.

Domenica 26 maggio – cielo sereno o poco nuvoloso, possibili cumuli pomeridiani sulle Alpi. Precipitazioni assenti, salvo locali deboli rovesci in serata sui settori alpini, zero termico in aumento. Venti deboli da nord-ovest sulle Alpi, calmi e variabili altrove.

Temperature stazionarie, tra 12°/14º le minime e 23°/24º le massime.

Prossima settimana – generalmente più stabile e asciutta, tuttavia non mancheranno locali rovesci sulle alpi e vicine pianure.

Temperature in generale aumento.

Manuel Atzori