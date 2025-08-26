IN EVIDENZA

Prete “Ridare certezze ai giovani, fuga talenti problema serio”

Ago 26, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – “Il mondo sta cambiando e stiamo vivendo un periodo di grandi incertezze rispetto a come eravamo abituati fino a qualche tempo fa. Bisogna dare qualche certezza in più ai giovani, soprattutto in ambito occupazionale. L’Italia soffre una crisi demografica importante, inoltre, molti giovani con competenze significative vanno all’estero; questo è un problema serio. Il primo obiettivo è trattenere e attrarre talenti con occasioni di lavoro che sposano anche la volontà di una qualità della vita migliore, sappiamo che il tempo è una variabile importante e bisogna uscire dalle regole strette dell’orario di lavoro e misurarlo nelle cose che si fanno e non nel tempo”. Così il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, a margine del Meeting di Rimini.

