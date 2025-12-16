Premio Genio Città di Palermo, Lagalla “Celebriamo chi dà lustro alla città”

IN EVIDENZA

PALERMO (ITALPRESS) – “Celebriamo il Genio Città di Palermo come intuizione e richiamo di coloro i quali hanno, con la loro creatività, illustrato Palermo nell’impegno professionale o culturale. Il professor Cardinale presiede la commissione, che quest’anno premia tanti importanti rappresentanti dell’arte, delle istituzioni, della cultura e dello sport: voglio soffermarmi anche sul premio alla memoria, perché in questa città la memoria è importante, ed è al grande Michele Perriera che forse non è stato adeguatamente ricordato per l’impegno civile e letterario che ha svolto. Il fatto che siano presenti le scolaresche significa non solo dare continuità alla memoria, ma anche esporre testimoni di buone pratiche ai fini di un’emulazione che credo possa giovare alle giovani generazioni”. Così Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, a margine della cerimonia di consegna dei riconoscimenti per il premio Genio città di Palermo”. xd8/vbo/mca3

