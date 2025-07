FIRENZE (ITALPRESS) – “Ricevere questo premio significa, prima di tutto, che le persone non si sono dimenticate di me, e in secondo luogo, che mi ricordano con affetto. Quindi è stato bello”. Lo ha dichiarato l’ex campionessa di salto in alto Blanca Vlasic, a margine del Premio Fair Play Menarini 2025.

(video in collaborazione con Menarini)