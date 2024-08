Prefetto Palermo “Sacrificio Libero Grassi non va dimenticato”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ricordare Grassi significa commemorare la storia e le tragedie di questa città, ma anche non dimenticare che i risultati straordinari raggiunti in questi anni grazie al lavoro incessante di magistratura e forze dell’Ordine sono frutto di sacrifici come il suo: Grassi si è sacrificato per riaffermare il proprio diritto a essere un uomo libero, tutti noi dobbiamo rivendicare la libertà perché a questa città è costata davvero tanto. È nostro dovere onorare questi sacrifici per liberare Palermo dalla tara delle organizzazioni mafiose e da coloro che vogliono riportare indietro le lancette: io ero un giovane funzionario quando Grassi venne assassinato e non dimenticherò mai quel giorno, il suo sacrificio ha segnato anche la mia storia personale e professionale”. Lo afferma il prefetto di Palermo Massimo Mariani,

xd8/pc/gsl