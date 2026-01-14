IN EVIDENZA

Prefetto Agrigento “Coesi per risollevare e valorizzare territori del Belìce”

Di

Gen 14, 2026


MONTEVAGO (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “La testimonianza e la presenza istituzionale sicuramente non può mancare in questa circostanza, ma quello che mi consola, ecco ci sono anche giovani oggi presenti in questo momento celebrativo, sappiamo bene che questo è un territorio che ha necessità ancora di un un sostegno forte, quindi non solo dell’apparato pubblico, ma soprattutto delle giovani generazioni”. Queste le parole di Salvatore Caccamo, prefetto di Agrigento, parlando a margine dell’inaugurazione, in occasione del 58° anniversario del terremoto nella valle del Belìce, della vecchia chiesa Madre di Montevago, restituita alla fruizione pubblica dopo il completamento del secondo stralcio dei lavori di recupero e la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione artistica. “È un territorio che tanto è stato tribolato e ancora tanto ha bisogno di un sostegno energico. Quindi oggi siamo qui principalmente per ricordare, ma soprattutto per rinnovare questa consapevolezza che dobbiamo essere un po’ tutti coesi per migliorare, risollevare e valorizzare questi territori”. xq5/vbo/mca1
(Video di Calogero Giuffrida)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 14/1/2026

Gen 14, 2026
IN EVIDENZA

La Russa riceve al Senato il presidente del Parlamento dell’Albania Peleshi

Gen 14, 2026
IN EVIDENZA

Ricostruzione Belìce, Catania “Apprezzo impegno Governo su opere primarie”

Gen 14, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 14/1/2026

Gen 14, 2026
IN EVIDENZA

La Russa riceve al Senato il presidente del Parlamento dell’Albania Peleshi

Gen 14, 2026
IN EVIDENZA

Ricostruzione Belìce, Catania “Apprezzo impegno Governo su opere primarie”

Gen 14, 2026
IN EVIDENZA

Terremoto Belìce,Arcivescovo Agrigento “Ritrovarsi per fare e custodire memoria”

Gen 14, 2026