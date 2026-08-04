Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 4/8/2026





ROMA (ITALPRESS) – Nella ventiduesima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista Stefano Comisi, docente di ARcom Formazione, per riflettere su come sta cambiando il commercio internazionale e perché oggi comunicare questi cambiamenti è diventato fondamentale. Dazi, tensioni geopolitiche, sostenibilità e nuovi mercati: fenomeni globali che hanno effetti concreti su imprese e cittadini. Al centro del confronto la sfida per le aziende, soprattutto le PMI, di diversificare e restare competitive in uno scenario in continua evoluzione. Perché comprendere i mercati significa anticipare i cambiamenti e prendere decisioni più consapevoli. Un viaggio tra economia e comunicazione per raccontare la complessità del mondo globale.

mrc/gsl/mrv