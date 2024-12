Poste, Del Fante “Investire nei giovani è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – Investire nei giovani “è fondamentale perché la nostra è un’azienda proiettata verso il futuro, che fa leva sulla fiducia e sulla storia e su tanta credibilità che abbiamo con tutto il sistema Italia e quindi con tutti i nostri clienti, ma è un mondo in evidente cambiamento. Siamo partiti sette anni fa identificando i trend che sono abbastanza evidenti, sotto gli occhi di tutti, e ci siamo messi a lavorare per accompagnare quei trend e gli italiani a ‘surfare’ queste nuove onde che sono l’e-commerce e i pagamenti digitali. E’ stato naturale privilegiare la comunicazione e il giornalismo per i giovani”. Lo ha detto l’ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, a margine dell’evento finale della prima edizione del Premio Giornalistico TgPoste a Roma.

