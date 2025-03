Pordenone Capitale cultura 2027, il sindaco “Felici della vittoria”

PORDENONE (ITALPRESS) – “È un riconoscimento importante per un pezzo d’Italia che non è abituato ad avere addosso i riflettori e non entra di solito nell’immaginario collettivo nazionale. Questa volta ci siamo entrati”, dopo la proclamazione di Pordenone come Capitale italiana della Cultura 2027, queste le parole del suo sindaco, Alberto Parigi. “Ci consente di far vedere il nostro volto con una vitalità fuori dall’ordinario fondata anche sull’anti-convenzionalità. Uniamo impresa, cultura e lavoro. Questo è stato compreso. Siamo felici della vittoria”.

