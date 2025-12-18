Ponte sullo Stretto, Schifani “Fiducioso, non sono preoccupato per i ritardi”





PALERMO (ITALPRESS) – “Ritardi sul ponte? Non sono preoccupato, sia io che Matteo Salvini abbiamo sempre saputo che il percorso sarebbe stato complesso e tortuoso sotto vari punti di vista, ma devo riconoscere sin dal primo momento che Salvini è stato il Ministro dei Trasporti che ha creduto in quello che era il progetto di Berlusconi, il ponte sullo Stretto. Ci ha creduto e sta operando in tal senso con grande determinazione e coerenza, anche dovendo schivare i problemi che poi intervengono sotto il profilo procedurale, così come io nel mio piccolo sto cercando di schivare i problemi che intervengono sulla realizzazione dei termovalorizzatori. Quando ci si cimenta su opere di fortissimo impatto strutturale, di cambiamento anche nella realtà sociale, bisogna prevedere anche delle difficoltà”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’incontro “Noi, il Mediterraneo”, che si è svolto al Marina Convention Center, a Palermo.

