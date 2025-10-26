Ponte Stretto, Salvini “Entro martedì risposte alla Corte dei Conti”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sono al lavoro anche questa mattina. Oggi è domenica, ho sentito i miei tecnici e siamo a lavoro per dare entro martedì tutte le risposte che la Corte dei Conti chiede, per avere un parere positivo mercoledì”. Così il vicepremier Matteo Salvini, a Napoli, a margine della presentazione della lista della Lega per le prossime elezioni regionali della Campania. “Il fatto – ha proseguito Salvini – che nelle prime 24 ore l’azienda che curerà i lavori abbia avuto 4 mila richieste di lavoro – di tecnici, di ingegneri, di operai, di maestranze – dice che il ponte sullo stretto sarà un grande rilancio per l’Italia a livello nazionale. Quindi, non voglio neanche pensare che qualcuno per motivi burocratici o cavilli fermi la più grande opera pubblica che in Occidente è in lavorazione”.

