Poliambulatorio Monferrato, Crugnola “Potremo avere buoni risultati”

Ott 18, 2025


TORINO (ITALPRESS) – “Siamo sicuri che mettendo i nostri professionisti d’eccellenza su questo territorio si potranno avere buoni risultati per la diminuzione delle liste d’attesa e un miglior servizio su tutto il territorio, siamo fiduciosi per il futuro”. Queste le parole del dottor Roberto Crugnola, amministratore unico dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, all’inaugurazione del Poliambulatorio Medico Specialistico Monferrato da parte del Gruppo San Donato. “Mettiamo a disposizione i nostri professionisti in modo di avvicinarci a questo territorio e in caso di necessità abbiamo a disposizione gli ospedali del Gruppo San Donato in grado di soddisfare tutte le richieste”.

