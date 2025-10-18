IN EVIDENZA

Poliambulatorio Monferrato, Cirio “Può dare un servizio al territorio”

Di

Ott 18, 2025


TORINO (ITALPRESS) – “Ciò che il Covid ha messo in luce è l’assenza della medicina del territorio in Italia a forza di ridurre i posti letto e di non investire su nuovi medici. Sparendo la medicina di territorio, rimangono gli ospedali, e ciò vuol dire che non c’è più il filtro che può prevenire ed evitare gli accessi impropri ai pronto soccorso. Abbiamo bisogno che alla fine le persone vengano curate. È indifferente se lo faccia il pubblico o il privato purché il costo non sia a carico del paziente. Oggi nasce una struttura privata, di territorio, che però può dare un servizio e che sarà a disposizione per quel rapporto tra pubblico e privato che non sarà mai sostitutivo ma complementare”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell’inaugurazione del Poliambulatorio Medico Specialistico Monferrato da parte del Gruppo San Donato.

xb4/tvi/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Simonelli “Ci piacerebbe giocare negli Usa Supercoppa prossimo anno”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Del Piero “Dalla Nazionale bel segnale, adesso non fermarsi”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Poliambulatorio Monferrato, Gherlone “Colmiamo qualche carenza”

Ott 18, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tudor “Il Como ha speso tanti soldi, è una finta piccola”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Simonelli “Ci piacerebbe giocare negli Usa Supercoppa prossimo anno”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Del Piero “Dalla Nazionale bel segnale, adesso non fermarsi”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Poliambulatorio Monferrato, Cirio “Può dare un servizio al territorio”

Ott 18, 2025