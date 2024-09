Pn Metro Plus, Lagalla “225 milioni di investimenti per Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – Un finanziamento da 225 milioni di euro nell’ambito del Programma Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27, per migliorare i servizi urbani e rendere Palermo più efficiente, più digitale, più sostenibile: a presentare le misure su cui questa cifra verrà investita, insieme ad altri 70 milioni messi in campo dal Comune, è il sindaco Roberto Lagalla in una conferenza stampa a Palazzo Palagonia.Si tratta pertanto di una somma complessiva da oltre 300 milioni che, spiega il primo cittadino, sarà “disponibile già tra pochi giorni: gli investimenti riguardano infrastrutture digitali e fisiche, a partire dal completamento dei progetti per la Costa sud e per il tram. Sono tutti interventi che puntano a migliorare i servizi e riqualificare la città: a partire dall’autunno saremo in condizione di investire oltre 300 milioni e ciò significa non solo riqualificare, ma anche dare lavoro, impegnare aziende e lavoratori e continuare il percorso di cambiamento che sta alla base del nostro programma”.

