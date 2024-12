ROMA (ITALPRESS) – “Questo bando è semplicissimo, è stato un grande successo e si è rivelato uno degli strumenti più efficaci: lascia un po’ tutte le aziende in autonomia, auspichiamo anche azioni un po’ più corali”. A dirlo Giorgio Klinger, vicepresidente per l’Export e il Made in Italy di Unindustria, in occasione della presentazione da parte della Regione Lazio dell’edizione 2025 del bando “Voucher per l’internazionalizzazione delle PMI”.

xb1/f04/fsc/gtr