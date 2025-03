Pizzul, Malagò “Figura leggendaria del mondo dello sport”

ROMA (ITALPRESS) – “È una grande tristezza, poi anche qui scattano le generazioni e non so se un ragazzo di 20 anni lo conosceva se non di nome. Ma ognuno di noi si ricorda qualcosa, non è solo una voce ma una figura direi leggendaria del mondo dello sport. Un abbraccio alla famiglia, era un ricordo doveroso”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine della conferenza stampa per il “One year to go” per le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, ricordando Bruno Pizzul, scomparso oggi all’eta’ di 86 anni.

