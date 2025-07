ROMA (ITALPRESS) – “I dati che sono stati illustrati sono chiari, il settore turistico non crea il problema abitativo”. Lo afferma Graziano Pizzimenti, deputato della Lega, a margine della presentazione alla Camera del report della Fiaip sull’immobiliare turistico. Per risolvere il problema abitativo “è necessario che i due settori, pubblico e privato, si mettano assieme per dare maggiore maggiori soluzioni”.

