Pietrantonio presidente Unrae “Al lavoro per il bene dell’automotive”

ROMA (ITALPRESS) – “Unrae lavora per il bene del settore dell’automotive. Oggi abbiamo potuto festeggiare i 75 anni dell’associazione. Nel mio mandato lavorerò nel solco tracciato da Michele Crisci, che ha fatto un lavoro straordinario nella creazione di un clima favoloso all’interno di Unrae. Vorremmo che questo clima arrivasse all’esterno e ai consumatori, che sono disorientati dai tanti cambiamenti del mondo dell’auto. Vorremmo dare dei riferimenti precisi ai consumatori ed entrare in contatto con gli automobilisti e le automobiliste”. Lo ha detto il nuovo presidente dell’Unrae, Roberto Pietrantonio, a margine dell’evento per il 75° anniversario a Roma, nel corso del quale è stato eletto alla guida dell’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri.Ingegnere napoletano, Roberto Pietrantonio ha mosso i primi passi professionali nel Gruppo Fiat (oggi Stellantis), dove ha ricoperto ruoli nelle aree di progettazione, produzione e commerciale. Nel 2003 è entrato a far parte di Mazda Motor Italia, assumendo nel tempo responsabilità crescenti fino a diventare Amministratore Delegatonel 2016.

