Piersanti Mattarella, Lagalla “Testimone eroico di un tempo difficile”

Gen 6, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “È sempre importante ricordare chi è testimone eroico di un tempo difficile, molto più difficile di quello attuale sul piano della potenza e della violenza della mafia militante in questa città. Credo che ricordare quel tempo e ricordare quei testimoni sia un dovere e una necessità che guarda soprattutto alle giovani generazioni. Ogni tempo ha le sue difficoltà e ogni tempo impone alla responsabilità della classe dirigente di fare di tutto per superare quelle difficoltà”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della commemorazione dell’anniversario dell’assassinio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione ucciso il 6 gennaio 1980.

Piersanti Mattarella, il prefetto di Palermo “Fiducia e sostegno alla Procura”

46 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella, Schifani “Ricordo indelebile”

Con la radioterapia passi da gigante nella cura dei tumori

Capotreno ucciso a Bologna, Siulp “Individuato il responsabile”

