Piersanti Mattarella, il prefetto di Palermo “Fiducia e sostegno alla Procura”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’anno appena trascorso ha segnato un ulteriore passo avanti per quanto riguarda la ricerca di una verità processuale su una vicenda tragica che ha segnato profondamente la storia della Sicilia, ma a dire il vero in generale la storia del nostro Paese. Io credo che quello che dobbiamo vedere con grande fiducia e sostegno è l’azione incessante della Procura della Repubblica di Palermo che era già iniziata nell’anno precedente e che è proseguita nel corso di quest’anno e speriamo, perché dopo tanti anni mi rendo conto che non sarà facilissimo arrivarci, che questa attività così importante possa portare a dei risultati che definiscono un pezzo di storia importante di questo nostro Paese. Io ho fiducia nel lavoro della magistratura e mi auguro che sia coronato da risultati che finalmente tolgono dubbi, mettono in luce i profili di una vicenda così terribile che è qualcosa che non si dimentica”. Così il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, a margine della commemorazione per l’anniversario dell’assassinio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione ucciso il 6 gennaio 1980.

