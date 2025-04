Pichetto “Per rendere l’Italia competitiva aumentare le rinnovabili”

ROMA (ITALPRESS) – Per rendere competitiva l’Italia sul fronte dell’energia “nel breve e medio periodo dobbiamo riuscire ad aumentare le rinnovabili per incidere su quello che è questo difficile meccanismo energetico di accoppiamento, visto che si dovrebbe creare disaccoppiamento. È chiaro che significa aumentare le rinnovabili, fare contratti a lungo termine, trovare meccanismi di contratti per differenza anche con l’intervento dello Stato tali da garantire che il prezzo riesca a tenersi quantomeno a livello tedesco”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Forum di Confcommercio. “No, non abbiamo assolutamente” ricominciato a comprare gas russo. “Noi abbiamo finito di comprarlo il 31 dicembre, perché era il contratto precedente e peraltro nel corso del 2023-24 quel poco di gas russo che arrivava ancora in Italia era in realtà esportato verso altri Paesi”, ha aggiunto.

xb1/sat/mca1