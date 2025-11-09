IN EVIDENZA

Pichetto “Il quadro geopolitico può rallentare gli accordi sulla Cop30”

Nov 9, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “È cambiato molto in questi anni il quadro degli equilibri mondiali, con ancora la presenza di guerre su più fronti e con blocchi che si stanno creando tra i vari paesi. Questo influisce sulla Cop30, oltre al fatto che gli Usa si siano ritirati dall’accordo sul clima di Parigi come avevano fatto già nel 2017. È un passaggio non dei più facili, ma dobbiamo comunque andare avanti. Certamente il quadro geopolitico è talmente in difficoltà con conflitti e contrapposizioni che può anche far correre il rischio di rallentare processi e accordi presi con la precedente Cop”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine dei 160 anni de Il Sole 24 Ore, commentando l’atmosfera di scarse aspettative per la Cop30 che si apre domani a Belém in Brasile.
