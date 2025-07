Il ministro Piantedosi, a Palermo, commemora Paolo Borsellino e gli agenti della scorta

PALERMO (ITALPRESS) – In occasione del 33° anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i poliziotti della scorta Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli, la Polizia di Stato ha commemorato le vittime alla caserma “Pietro Lungaro”, alla presenza, tra gli altri, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.La commemorazione, che ha visto la partecipazione dei familiari delle vittime, di autorità civili e militari, ha avutoinizio con la deposizione, da parte del ministro dell’Interno, di una corona d’alloro presso la lapide in ricordo dei caduti posta all’interno dell’ufficio scorte.

