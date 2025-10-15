IN EVIDENZA

Piantagione marijuana in bunker sotterraneo nella Locride, un arresto

Ott 15, 2025


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un vero e proprio bunker sotterraneo, nascosto sotto una casa di campagna e trasformato in una piantagione di marijuana perfettamente attrezzata: è quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Platì, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”. A finire nei guai un 67enne, denunciato in stato di libertà per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo, con ingegno aveva realizzato una sofisticata coltivazione “indoor” all’interno di un bunker ricavato alla base di una sua abitazione secondaria, situata in una zona rurale del territorio comunale.

tvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri Reggio Calabria)

