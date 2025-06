MILANO (ITALPRESS) – Nella ventunesima puntata di Pianeta Donna, format dell’Italpress che ha come protagoniste le donne, Carola Salvato dialoga con Alessandra Tomasoni, Group Marketing & Communication Manager di Datlas Group, e Simona Introini, Head of People and Organisation Europe Cluster di Sandoz. Le tre parole chiave di questa puntata: potenziale, competenze e talento.

abr/gsl