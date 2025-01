Peugeot “20% vendite dei van Stellantis deve arrivare dall’elettrico”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il Motor Show di Bruxelles ci ha dato la possibilità di presentare la nostra nuova gamma di furgoni. È un fatto unico sul mercato che una casa automobilistica riveli non solo un nuovo prodotto, ma un’intera gamma”. Così Xavier Peugeot, vice-Presidente Senior dei veicoli commerciali per Stellantis, in un’intervista a margine del Salone dell’Auto, in corso a Bruxelles dal 10 al 19 gennaio. La presentazione dei nuovi furgoni si intreccia anche alla questione dell’elettrificazione, come ha sottolineato Peugeot: “Stellantis a fine del 2021 è stata la prima compagnia a portare l’elettrificazione nell’intero comparto di furgoni e van”. “Questa per noi è stata un’enorme opportunità – ha aggiunto Peugeot – perché ci ha permesso di prendere la leadership del settore in Europa, con il 32% di share sul mercato e cifre simili anche in Italia. Abbiamo dato prova della nostra presenza in Sud America, e adesso anche in Medio Oriente e Africa”. “L’elettrificazione sarà al centro delle priorità per il 2025, non solo perché i nostri clienti si aspettano delle risposte ma anche per realizzare gli obiettivi di decarbonizzazione della Commissione europea: questo per noi significa raggiungere il 20% delle nostre vendite attraverso veicoli elettrici” afferma Xavier Peugeot che ha poi definito il 2025 come “una grande battaglia per il settore dell’automotive”, spiegando che però Stellantis “è pronta ad affrontare questa sfida, anche grazie al rinnovamento del nostro comparto di furgoni, che ci ha permesso di migliorare l’autonomia dei van elettrici più grossi, portandola fino a 420 km”.

