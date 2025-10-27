PetNews Magazine – 27/10/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv:

– Petauro dello zucchero, ecco perché viene chiamato scoiattolo volante

– Femmine dominanti tra i gorilla di montagna

– Golden retriever, Labrador e Beagle i più adatti a famiglie e bambini

mgg/azn