IN EVIDENZA

Perego “Siamo in un’epoca di conflitti ibridi, rafforzare la difesa”

Di

Set 23, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in un’epoca caratterizzata da conflitti ibridi che interessano diversi domini. Parlare di crisi oggi significa adoperarsi per rafforzare la nostra difesa di un concetto più allargato di difesa e sicurezza, e quindi investire in quei domini ad alto contenuto tecnologico e che hanno impatti significativi, come quelli della cyber, dello spazio e della underwater”. Lo ha detto il sottosegretario alla difesa, Matteo Perego di Cremnago, a margine della prima edizione del Policy & Business Forum di Urania.

xc3/ads/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ucraina, Meloni “Per una pace giusta c’è bisogno di Europa e Usa”

Set 23, 2025
IN EVIDENZA

Meloni “D’accordo con Trump su approccio ideologico a Green Deal”

Set 23, 2025
IN EVIDENZA

Meloni “Riconoscimento Palestina con rilascio ostaggi e senza Hamas”

Set 23, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Trump “Onu non ci ha aiutato a mettere fine alle guerre”

Set 23, 2025
TOP NEWS

Leroy Merlin al World Cleanup Day, raccolte 10 tonnellate di rifiuti

Set 23, 2025
TOP NEWS

JTI, dialogo con le istituzioni per l’acquisto di tabacco italiano

Set 23, 2025
TOP NEWS

Musetti sconfitto in finale, a Chengdu trionfa Tabilo

Set 23, 2025