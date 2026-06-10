Perego “La Marina militare è portatrice di pace e difesa interessi nazionali”





PALERMO (ITALPRESS) – “Una giornata che ci ricorda lo spirito di sacrificio, la passione, l’audacia e il coraggio ricordando l’impresa di Premuda del 1918. Ringrazio donne e uomini della Marina per il loro impegno quotidiana a difesa della sicurezza e dei nostri interessi nazionali in giro per il mondo, portando messaggi di pace e di unione fra popolazione”.

Queste le parole del sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, intervenuto a margine della cerimonia per la Giornata Della Marina 2026, celebrata nei pressi del molo Vittorio Veneto del Porto di Palermo. “Oggi è una giornata importantissima, nella quale ricordiamo il sacrificio di tanti caduti nella Marina Militare e soprattutto lo sforzo quotidiano delle donne degli uomini della Marina, proiettati in tutto il mondo con una flotta sempre più moderna e soprattutto portatori di messaggi di pace e di tutela dei nostri interessi nazionali”, ha ribadito. xi6/vbo/mca2