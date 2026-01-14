IN EVIDENZA

Peirone "35 imprese hanno investito in Piemonte nel 2025, risultato importante"

Di

Gen 14, 2026


TORINO (ITALPRESS) – “Nel 2025 abbiamo avuto un risultato veramente importante, con 35 imprese che hanno investito in Piemonte, alcune di queste hanno anche reinvestito, ad esempio in Giappone è stato annunciato un investimento da 100 milioni di euro da un’azienda che è già presente in Piemonte. Questo dimostra che l’after care funziona, ma oltre a questo Ceipiemonte sta gestendo più di 600 dossier”. Lo ha detto Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte, a proposito dell’indagine sulla presenza delle multinazionali straniere nella regione

xn3/pc/mca2

