Peirone “35 imprese hanno investito in Piemonte nel 2025, risultato importante”

TORINO (ITALPRESS) – “Nel 2025 abbiamo avuto un risultato veramente importante, con 35 imprese che hanno investito in Piemonte, alcune di queste hanno anche reinvestito, ad esempio in Giappone è stato annunciato un investimento da 100 milioni di euro da un’azienda che è già presente in Piemonte. Questo dimostra che l’after care funziona, ma oltre a questo Ceipiemonte sta gestendo più di 600 dossier”. Lo ha detto Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte, a proposito dell’indagine sulla presenza delle multinazionali straniere nella regione

