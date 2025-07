Pedullà “Dazi al 10% sono una super tassa per le imprese”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’ipotesi di negoziare su un’aliquota al 10% su cui sta mostrando apertura anche il governo italiano comporta una nuova super tassa per le imprese, un flagello sia per l’economia italiana sia per quella europea: la Commissione europea e il governo Meloni vanno a baciare la pantofola a Washington”. Questo il commento dell’eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Gaetano Pedullà, in vista della scadenza al 9 luglio della sospensione dei dazi al 10% sulle merci europee annunciati dal presidente statunitense Donald Trump. Di fronte a questa situazione “la Commissione europea e il governo Meloni quasi ringraziano che i dazi siano si questa entità, loro sono contenti ma le imprese italiane ed europee affatto”, ha concluso Pedullà.

