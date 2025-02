Pedopornografia online, Curcio “Rete estesa su tutto il territorio”

CATANIA (ITALPRESS) – “Non c’è spazio per qualsiasi giustificazione a proposito di reati orribili, che non capiamo e per i quali non si riesce a dare una spiegazione che in un certo senso tranquillizza le nostre coscienze. In questo caso difficilmente possiamo trovare spiegazione. Ancora una volta la Polizia Postale e Cibernetica ha fatto un lavoro eccezionale, in particolare la sezione di Catania, e partendo da due arresti fatti in questa città è riuscita a ricostruire in modo formidabile una rete estesa su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alla Lombardia”. Così il procuratore di Catania, Francesco Curcio, in merito all’operazione “Hello”, condotta dalla Polizia di Stato e dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, con la collaborazione del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale, e coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, che ha visto oltre 500 agenti impegnati in 56 città italiane e l’arresto di 34 dei 122 indagati, con ben 115 perquisizioni. xo1/vbo/mca1