Pecoraro Scanio “Sostenere start up giovani ecodigital”

ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital, rilancia l’impegno a sostegno delle startup innovative e in particolare quelle promosse da giovani con un incontro della rete Ecodigital il 4 dicembre dalle 15 nella sala David Sassoli della UE, in piazza Venezia. L’evento è ospitato dall’europarlamentare Dario Tamburrano . Interverranno giovani startup, investitori, esperti e rappresentanti istituzionali dal ministro dell’Università Annamaria Bernini, il capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia, la parlamentare Carmela Auriemma.

“La legge di bilancio è l’occasione per individuare norme di sostegno alle startup giovani, in particolare quelle ecodigital e a finí sociali, perché é inaccettabile che l’Italia investa in questo campo decine di volte meno di altri grandi paesi europei come Francia e Germania. Il futuro sono i giovani e una transizione Ecodigital equa e rapida”, afferma Pecoraro Scanio.

abr/gsl