Pecoraro Scanio “Lotta a siccità è priorità nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “La lotta alla siccità e alla desertificazione è una priorità nazionale. In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta alla Desertificazione, Governo e Parlamento rompano finalmente il silenzio e dicano chiaramente cosa intendono fare”. E’ l’appello di Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell’Ambiente, lanciato da Bari, presso la sede dell’Acquedotto Pugliese, il più grande d’Europa. “L’Italia è un Paese ricco d’acqua ma gravemente carente nella gestione delle risorse idriche. Serve un piano serio per garantire efficienza e risparmio idrico, anche in vista delle nuove normative europee sulla resilienza dell’acqua – ha sottolineato Pecoraro Scanio, sottolineando l’urgenza di interventi strutturali. “È inaccettabile – ha proseguito – che venga nominato un Commissario nazionale alla siccità senza però attribuirgli i poteri necessari per intervenire, ad esempio per svuotare gli invasi dalle melme accumulate in decenni di incuria. Serve concretezza, non annunci”.

