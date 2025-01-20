IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio “La cucina italiana sia patrimonio Unesco”

Di

Set 20, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Domenica 21 settembre, in tutta Italia, si terrà l’iniziativa promossa dall’Associazione dei Comuni Italiani, insieme al Ministero dell’Agricoltura e al Ministero della Cultura: nelle piazze e nei borghi italiani sarà celebrato il pranzo della domenica, una delle tradizioni più autentiche della cucina italiana. “Si tratta – spiega il presidente della Fondazione UniVerde Pecoraro Scanio – di un evento bellissimo e simbolico. Dimostra quanto sia importante insistere nel nostro impegno per ottenere dall’UNESCO il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale mondiale”.

abr/mca2
Fonte video: Fondazione UniVerde

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mattarella ai 130 anni del Tempio della Chiesa Metodista di Roma

Set 20, 2025
IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 20/9/2025

Set 20, 2025
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

‘Green Communities’, il Piemonte fa scuola: tour nei 12 territori e 23 milioni di investimenti

Set 20, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio “La cucina italiana sia patrimonio Unesco”

Set 20, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella ai 130 anni del Tempio della Chiesa Metodista di Roma

Set 20, 2025
IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 20/9/2025

Set 20, 2025
Attualità Alessandrina Costume & Società Cultura

MCL: ‘Arcobaleno di Mirko’ a Carezzano, un progetto educativo per ragazzi dai 6 ai 14 anni

Set 20, 2025 Raimondo Bovone