Pecoraro Scanio “La cucina italiana sia patrimonio Unesco”

ROMA (ITALPRESS) – Domenica 21 settembre, in tutta Italia, si terrà l’iniziativa promossa dall’Associazione dei Comuni Italiani, insieme al Ministero dell’Agricoltura e al Ministero della Cultura: nelle piazze e nei borghi italiani sarà celebrato il pranzo della domenica, una delle tradizioni più autentiche della cucina italiana. “Si tratta – spiega il presidente della Fondazione UniVerde Pecoraro Scanio – di un evento bellissimo e simbolico. Dimostra quanto sia importante insistere nel nostro impegno per ottenere dall’UNESCO il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale mondiale”.

Fonte video: Fondazione UniVerde