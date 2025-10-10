IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio “Italia sia Paese guida nel Food for Peace”

Di

Ott 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Dalla Fiera Internazionale del Turismo TTG di Rimini e dalla Expo della FAO “From Seeds to Food” a Roma, l’ex Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura e Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, lancia due proposte concrete per il rilancio dell’agricoltura sostenibile e la tutela dei consumatori in occasione dei convegni organizzati con campagna amica, terra nostra e world farmer market coalition. “Serve un segnale forte per premiare chi produce cibo sano e tutela l’ambiente – ha dichiarato Pecoraro Scanio –. Propongo di azzerare le tasse nazionali, regionali e locali per gli agriturismi biologici, quelli che scelgono un modello agricolo senza pesticidi, fondato sulla qualità e sul rispetto dei consumatori e della natura.” “Dobbiamo favorire la capacità dei popoli del mondo di produrre e distribuire cibo di qualità a tutti – ha spiegato –. L’Italia può e deve avere un ruolo da protagonista come Paese leader nell’agricoltura, nell’agroalimentare e nella cultura del cibo. Questo ci dà una grande responsabilità morale e politica.” “Dobbiamo favorire la capacità dei popoli del mondo di produrre e distribuire cibo di qualità a tutti – ha spiegato –. L’Italia può e deve avere un ruolo da protagonista come Paese leader nell’agricoltura, nell’agroalimentare e nella cultura del cibo. Questo ci dà una grande responsabilità morale e politica.” mca3 Fonte video: Fondazione UniVerde

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Manovra, Capone “Approccio serio, nessuna certezza su blocco pensioni”

Ott 10, 2025
IN EVIDENZA

Manovra, Bombardieri “Presentate le priorità, intervenire sui salari”

Ott 10, 2025
IN EVIDENZA

Vi immaginate una scuola senza zaini?

Ott 10, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Manovra, Capone “Approccio serio, nessuna certezza su blocco pensioni”

Ott 10, 2025
IN EVIDENZA

Manovra, Bombardieri “Presentate le priorità, intervenire sui salari”

Ott 10, 2025
IN EVIDENZA

Vi immaginate una scuola senza zaini?

Ott 10, 2025
IN EVIDENZA

Manovra, Fumarola “Abbastanza soddisfatti, arrivate delle risposte”

Ott 10, 2025