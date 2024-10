Pecoraro Scanio ”Affrontare siccità e crisi climatica come priorità”

BARI (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro dell’agricoltura e dell’ambiente e autore di pubblicazioni e campagne per l’acqua pubblica rilancia da Bari dal congresso “Acqua: Ponte del Futuro“ la sfida per certificati blu per risparmio e efficienza idrica. “La crisi climatica e la siccità devono essere affrontate come priorità – afferma -. La grave crisi idrica in Sicilia, Sardegna e Puglia e le previsioni difficili in tutta Italia e anche nel bacino del Po impongono azioni decise. I certificati blu, proposti insieme a tanti operatori e utenti del settore idrico a partire da una grande realtà pubblica come l’acquedotto pugliese possono essere lo strumento per incoraggiare l’uso efficiente e il riuso della risorsa acqua. E occorre poi realizzare l’attuazione del referendum sull’acqua bene comune e una valida manutenzione e completamento degli invasi sottoutilizzati o ancora da completare o collegare prima di sprecare danaro pubblico in nuove megaopere. Serve infine una razionalizzazione di tutte le normative in materia d’acqua e un’attenzione particolare alle esigenze dell’agricoltura, il settore più a rischio per la siccità e che va aiutato verso un’innovazione responsabile che migliori l’uso dell’acqua garantendo disponibilità e qualità della risorsa“, conclude.

