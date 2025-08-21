IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio a Miami per "Pizza Unesco" e Rosen Gonzalez sindaca

Ago 21, 2025


MIAMI BEACH (USA) (ITALPRESS) – L’ex Ministro e presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della Campagna Pizza Unesco, annuncia per oggi pomeriggio con l’iniziativa “Aperipizza a Miami Beach”, nata per celebrare e rilanciare nel mondo l’arte del pizzaiolo napoletano, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità e la comunità accogliente di Miami Beach. L’evento non sarà soltanto un omaggio a una grande tradizione italiana, ma si collegherà anche alla candidatura di Kristen Rosen Gonzalez a sindaca di Miami Beach, con cui si condivide una visione fondata su ecologia, inclusione, solidarietà e lotta contro ogni forma di discriminazione.

