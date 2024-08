Paralimpiadi, Mattarella “Giochi occasione di dialogo e conoscenza”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Vi ringrazio per la vostra presenza numerosa e qualificata che, come sottolineato dal Presidente Pancalli, è già un traguardo raggiunto. Essere qui a rappresentare l’Italia è una cosa per cui vi ringrazio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo incontro al Villaggio Paralimpico di Parigi con gli atleti azzurri impegnati nei Giochi. “Ogni quattro anni gli atleti di tutto il mondo offrono all’umanità uno dei momenti più particolari, preziosi e indispensabili. Un’occasione di incontro, dialogo, conoscenza con atleti e atlete venuti da ogni parte del mondo. Sarà entusiasmante per voi vivere e dialogare con altri ragazzi – ha proseguito Mattarella – Questa occasione è un momento che, in questo particolare periodo storico, è di accresciuta importanza”.

gm/mrv (Fonte video: Quirinale)