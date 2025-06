Para-Archery Cup a Roma, inizia la rincorsa verso Los Angeles

ROMA (ITALPRESS) – Il viaggio con destinazione Los Angeles 2028 è iniziato. Dopo gli importanti risultati ottenuti a Parigi, la nazionale di para-archery ha fatto il suo debutto stagionale all’aperto in occasione della European Cup a Roma, ospitata dal Centro Polifunzionale della Polizia di Stato per qualifiche ed eliminatorie, prima di spostarsi allo stadio Nando Martellini, alle Terme di Caracalla, per le finali. Diciassette gli azzurri che hanno preso parte all’evento, con un bilancio complessivo di nove medaglie: due ori, cinque argenti e due bronzi per l’Italia, che chiude terza alle spalle di Gran Bretagna e India.

glb/gtr

(fonte video: Fitarco)