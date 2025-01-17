Pantelleria, al via ad ottobre il festival dedicato all’asino pantesco

IN EVIDENZA

PANTELLERIA (TRAPANI) – “Tramite l’asino pantesco riusciremo a riscoprire esperienze di bellezza e grande emotività in modo semplice, circondati dalla meraviglia del paesaggio di Pantelleria”. Lo dichiara Italo Cucci, commissario straordinario del Parco di Pantelleria, annunciando che dal 5 al 12 ottobre si terrà la prima edizione del “Festival Asinabile”, un evento che punta a valorizzare il ruolo di questo animale, simbolo di fatica, resilienza e, oggi, di riscoperta sociale e terapeutica. “Prendiamo l’impegno, tramite la celebrazione dell’animale simbolo dell’isola, di far partire da qui un messaggio di positività e bellezza in un periodo storico molto difficile. Sono certo che questo evento lascerà a ciascuno dei partecipanti un grande arricchimento, interiore ecco perché sarà importante esserci”, sottolinea Cucci. vbo/mca2

