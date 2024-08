Panetta “Per l’Italia è cruciale ridurre il debito pubblico”

RIMINI (ITALPRESS) – “Il problema cruciale rimane la riduzione del debito pubblico in rapporto al prodotto. Un debito elevato rende più onerosi i finanziamenti alle imprese, frenandone la competitività e l’incentivo a investire. L’Italia è l’unico Paesedell’area dell’euro in cui la spesa pubblica per interessi sul debito è pressoché equivalente a quella per l’istruzione. Sottolineo questo confronto perché è emblematico di come l’alto debito stia gravando sul futuro delle giovani generazioni”. Così il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, intervenendo al Meeting di Rimini.

(Fonte video: Meeting di Rimini)