Palumbo Piccionello “Notte ricercatori è un momento di condivisione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il nostro target è la cittadinanza nella sua interezza, ma per i bambini riteniamo sia un momento in cui è più facile meravigliarli e appassionarli a ciò che sono la scienza e la cultura. Questo evento rappresenta l’ateneo in tutte le sue sfaccettature, qui ognuno può trovare la sua passione: da bambini appassionarsi è molto più facile, per questo ci piace partire da lì. Gli studenti universitari si pensa che abbiano già scelto la loro strada, mentre le fasce più giovani devono ancora capire la direzione: è un momento di condivisione ma anche di orientamento, per far conoscere l’offerta dell’Università di Palermo”. Lo ha detto il docente Antonio Palumbo Piccionello nella decima edizione della notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori dell’Università di Palermo.

