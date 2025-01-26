IN EVIDENZA

Palumbo Piccionello “Notte ricercatori è un momento di condivisione”

Di

Set 26, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Il nostro target è la cittadinanza nella sua interezza, ma per i bambini riteniamo sia un momento in cui è più facile meravigliarli e appassionarli a ciò che sono la scienza e la cultura. Questo evento rappresenta l’ateneo in tutte le sue sfaccettature, qui ognuno può trovare la sua passione: da bambini appassionarsi è molto più facile, per questo ci piace partire da lì. Gli studenti universitari si pensa che abbiano già scelto la loro strada, mentre le fasce più giovani devono ancora capire la direzione: è un momento di condivisione ma anche di orientamento, per far conoscere l’offerta dell’Università di Palermo”. Lo ha detto il docente Antonio Palumbo Piccionello nella decima edizione della notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori dell’Università di Palermo.

xd8/tvi/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

A Palermo notte europea ricercatori, Giacalone “Momento aggregativo”

Set 26, 2025
IN EVIDENZA

A Palermo la notte europea dei ricercatori, Midiri “Serata importante”

Set 26, 2025
IN EVIDENZA

Faraoni “Piano ospedaliero Sicilia è congruente ai bisogni”

Set 26, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ottobre su Tivusat: Chopin, Butterfly e i grandi festival jazz

Set 26, 2025
TOP NEWS

Carceri, La Russa “Gruppi presentino iniziative su sovraffollamento”

Set 26, 2025
TOP NEWS

Flotilla “Non possiamo accettare l’appello di Mattarella”

Set 26, 2025
IN EVIDENZA

A Palermo notte europea ricercatori, Giacalone “Momento aggregativo”

Set 26, 2025