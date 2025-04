Palmisano “Incontro Von der Leyen-Trump va preparato bene”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il dialogo è sempre auspicabile e condivisibile. Ben venga un incontro bilaterale tra la presidente della Commissione Europea von der Leyen e Donald Trump. Spero che sia qualcosa di strutturato, preparato e ponderato e non si colga l’occasione della visita di Trump per altre motivazioni legate alla contingenza e non ad una vera e propria volontà politica”. Lo ha detto Valentina Palmisano, eurodeputata del Movimento 5 Stelle, esprimendosi in merito alla possibilità di un bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, sabato a margine dei funerali di Papa Francesco.

