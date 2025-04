Palmigiano “Convenzione con Associazione Elementi per i più deboli”

PALERMO (ITALPRESS) – “Lo studio Legale Palmigiano & Associati desidera essere un punto di riferimento per chi, purtroppo, si trova in difficoltà, ma ha diritto a un accesso equo alla giustizia. Lo sportello legale presso Elementi Creativi potrà assistere in particolare per le questioni familiari, come separazioni e divorzi. Anche nella periferia di Palermo vogliamo aiutare i più deboli, chiunque necessiti di supporto legale ma non abbia risorse economiche sufficienti per affrontare le spese legali”. Lo afferma l’avvocato Alessandro Palmigiano dello studio legale Palmigiano & Associati in merito alla convenzione stipulata con l’Associazione Elementi a Palermo. vbo/mrv/mca1

