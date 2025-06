Pallanuoto, Campagna “Daremo tutto per il podio ai Mondiali”

NAPOLI (ITALPRESS) – A un mese esatto dalla partenza per Singapore il Settebello di Sandro Campagna inizia la marcia di avvicinamento ai Mondiali: sette amichevoli nel mese di giugno per oliare i meccanismi e prepararsi nel modo migliore a una rassegna iridata in cui l’Italia vuole certamente ben figurare anche per archiviare definitivamente la velenosissima eliminazione ai quarti di finale dei Giochi di Parigi. “La nostra ambizione è quella di iniziare un nuovo percorso in vista di Los Angeles, però io non entro mai in una competizione senza dire ai ragazzi di provare a dare il massimo per raggiungere il podio” racconta proprio il Commissario tecnico Campagna.

