Palermo, Tardino “Intesa waterfront passo avanti importante per città”





PALERMO (ITALPRESS) – “Presentiamo un accordo col Comune, un grande lavoro per la riequilibratura delle waterfront di via Crispi. Si tratta di un finanziamento importante, 12,5 milioni di euro di euro che insistono sui fondi FSC 21-27 di titolarità della Regione Siciliana e ringraziamo per questo l’assessore Alessandro Aricò, che sono stati assegnati al Comune di Palermo per i quali noi oggi siamo stazione appaltante e unico soggetto attuatore dell’intero progetto. Il Comune di Palermo ci ha scelto in questa qualità per le nostre competenze professionali conclamate e ringrazio la squadra dell’autorità anche per questo. È un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra città e porto, è certamente un passo avanti importante per la fluidità del traffico veicolare e pedonale nella via Crispi che non può continuare a rappresentare un ostacolo per i cittadini palermitani ma anzi deve essere un valore aggiunto nel loro rapporto tra città e mare”. Così il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino a margine della sottoscrizione del protocollo per la progettazione e la realizzazione del waterfront di via Crispi.

