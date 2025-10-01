PALERMO: MONDELLO, ITALO BELGA “NON È LA SPIAGGIA DI COSA NOSTRA” Palermo (ITALPRESS) – “Prosegue la violenta ed ingiustificata campagna denigratoria in pregiudizio. La Italo Belga, che direttamente e in piena autonomia gestisce la spiaggia di Mondello, respinge con fermezza le illazioni e le ricostruzioni capziose che nulla hanno a che fare con la realtà della Società”. E’ quanto si legge in una nota della società Mondello Italo Belga S.A. “Operiamo da sempre nel pieno rispetto delle Leggi e con tutte le autorizzazioni necessarie. Abbiamo chiesto al Prefetto un confronto formale ed alla Regione ed al Comune di Palermo l’apertura di un tavolo tecnico e di confronto, utile a chiarire ogni ipotetico dubbio ed a condividere atti e documenti con le Autorità competenti. Noi lavoriamo alla luce del sole. Il mandato conferito ai nostri Legali serve al solo scopo di chiarire l’assoluta estraneità della Società a qualsivoglia contesto criminale e di intervenire nelle Sedi opportune contro accostamenti diffamatori”. (ITALPRESS).

pc/gtr

(Fonte video: pagina Facebook Società Mondello Italo Belga)