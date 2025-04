Palermo, Lagalla “Progetto Rete si sposa con strategie del comune”

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un progetto che parte in partenariato con Invitalia su impulso del Ministero dello Sport e delle politiche giovanili che si coniuga molto bene con le strategie di impegno dell’amministrazione comunale di Palermo che in quest’area dei Cantieri culturali ha realizzato ed ha accolto questa iniziativa, ponendo in campo tutte le premesse per realizzare un Innovation Hub che metta insieme quindi ricerca, innovazione, avvio di impresa e la moltiplicazione delle relazioni in campo di attività innovative”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione dell’Hub Rete di Palermo, al Cinema Vittorio De Seta all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa, nel capoluogo siciliano. xd6/vbo/mca2