Palermo, Giò Di Tonno “firma” un recital su Santa Rosalia

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono entrato nello spirito di Palermo, conoscevo per sommi capi Santa Rosalia e quando mi hanno parlato di questa figura mi sono appassionato, anche attraverso la frequentazione di luoghi come monte Pellegrino. Da lì è nata l’idea di scrivere qualcosa sulla sua storia, cercando di metterci tutto il rispetto, la dedizione e la fedeltà storica possibili: sarà uno spettacolo fedele, con un po’ di modernità nella scrittura e nelle musiche che sono molto fruibili e popolari e arrivano con molta semplicità al pubblico”. Lo ha detto l’artista Giò Di Tonno a margine della presentazione recital “Libera di essere libera”, dedicato alla Santa protettrice di Palermo e in programma il 10 luglio sul sagrato della Cattedrale del capoluogo siciliano, nell’ambito delle manifestazioni del Festino di Santa Rosalia.

xd8/mca2